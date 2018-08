Koen Verberck (N-VA) stapt uit politiek BURGEMEESTER KIEST TWEE MAANDEN VOOR VERKIEZING VOOR JOB IN PRIVÉSECTOR TOON VERHEIJEN

24 augustus 2018

02u22 0 Brasschaat Twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen stapt waarnemend burgemeester Koen Verberck (N-VA) uit de politiek. Hij kiest voor een job in de retailsector. Volgens Verberck heeft het niets te maken met zijn privéleven of de hele heisa rond een verkavelingsdossier dat hij had ingediend.

Waarnemend burgemeester Koen Verberck mocht de sjerp in 2014 omhangen toen Jan Jambon federaal minister werd. De voorbije maanden ontstond er wat commotie omdat Verberck twee percelen wilden samenvoegen aan de Lage Kaart. Buurtbewoners/grondeigenaars van achterliggende gronden tekenden protest aan omdat ze vreesden dat er door die samenvoeging geen ontsluiting meer zou kunnen komen voor de gronden daarachter die ingekleurd zijn als woonuitbreidingsgebied. Het ging onder meer om Patrick Van Noten en N-VA schepen Luc Sevenhans die bezwaar hadden. Sinds enkele dagen kunnen die laatste en Verberck niet meer door één deur. Gisteren trokken Patrick Van Noten en Luc Sevenhans overigens naar de percelen om er 'opmetingen' te doen. "Maar het vertrek van Koen heeft niets mee dat alles maken", vertelt minister en titelvoerend burgemeester Jan Jambon. "De heer Van Noten maakt over zoveel commotie. Koen kiest voor een job in de privé. Dat is zijn goed recht. Ideaal is het niet, maar we zullen dat binnen de partij wel oplossen."





Retailsector

Koen Verberck was tot zijn aanstelling als waarnemend burgemeester actief als leerkracht lichamelijke opvoeding. "Ik heb altijd gezegd dat ik nooit terug zou gaan naar het onderwijs", vertelt Koen Verberck. "De voorbije jaren ben ik door verschillende bedrijven gepolst, maar ik heb de boot altijd afgehouden. De eerste gesprekken met het bedrijf waar ik nu naar toe ga, in de retailsector, dateren al van maart. Het aanbod was uiteindelijk héél aanlokkelijk. Ik weet dat er een zweem van 'moeten opzij stappen' over mijn vertrek hangt, maar dat is dus echt niet het geval. Het klopt ook dat ik op privévlak inderdaad waarschijnlijk niet in Brasschaat zal blijven wonen. Ik zal mijn functie nog met hart en ziel blijven doen tot midden september. Daarna zal mijn opvolger de honneurs waarnemen."





Brasschaat zal deze legislatuur dus uiteindelijk drie burgemeesters gehad hebben, want medio september zal Philip Cools de eed afleggen als waarnemend burgemeester. "Natuurlijk betreur ik het vertrek van Koen, maar hij kreeg een opportuniteit die hij niet kon laten schieten", zegt Philip Cools. "Het klopt inderdaad dat de ruzie tussen Luc Sevenhans en Koen ook niet echt ideaal is, maar dat wordt nu ook in een keer opgelost. De komende weken zal het nog wel lukken zeker? Ideaal is het niet, dat is zeker zo." Goele Fonteyn, huidig fractieleider in de gemeenteraad, zal het schepenmandaat dat vrij komt opnemen. Bij de oppositie wordt de nieuwe burgemeesterwissel ook met argusogen bekeken. "Het wordt dringend tijd dat er op een ernstige manier bestuurd wordt", klinkt het bij Open Vld





