Klina opent ‘Hybride’ operatiezaal: “Dit kan levens redden” Kristof De Cnodder

23 november 2018

18u21 0

Het Algemeen Ziekenhuis Klina in Brasschaat nam vandaag een nieuwe, ‘hybride’ operatiezaal in gebruik. Het grote voordeel is dat in die zaal tegelijk aan chirurgie en medische beeldvorming kan worden gedaan. “Dit kan levens redden”, klinkt het bij Klina.

AZ Klina stelde met gepaste trots het nieuwe ‘hybride’ operatiekwartier voor, het eerste in zijn soort in de Antwerpse noordrand. Het gaat om een ultramoderne operatiekamer met de jongste snufjes op vlak van medische beeldvorming. Concreet kan de patiënt op de operatietafel via RX-stralen worden doorgelicht, waardoor de behandelende artsen in real time op computer een duidelijk zicht krijgen op de inwendige toestand van de patiënt.

“Bijvoorbeeld bij spoedgevallen waarbij de patiënt in kwestie inwendige bloedingen heeft opgelopen kan dit heel nuttig zijn”, vertelt radioloog Thomas Van Thielen. “De nieuwe apparatuur helpt om snel een nog nauwkeuriger beeld te vormen, wat de arts dan weer toelaat om nog nauwkeuriger te werk te gaan. Dankzij deze technologie is het overigens ook mogelijk om via minieme insnijdingen van slechts een paar millimeter mensen te opereren. Ook dat is een voordeel, want hoe kleiner de snee, hoe minder last de patiënt achteraf zal hebben.”

Tot nu toe kon men bij Klina niet tegelijk opereren en een medisch beeld vormen. Daarom moest men regelmatig mensen doorsturen naar het UZA in Edegem of het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk. “Dat is niet ideaal en al helemaal niet bij spoedgevallen”, gaat Thomas Van Thielen verder. “Er ging in het verleden soms kostbare tijd verloren, zeker met het toenemende verkeer rond Antwerpen. Voor de patiënt ten noorden van Antwerpen is dit een grote vooruitgang. Dit kan zelfs levens redden.”

Net omdat de ‘hybride’ operatiekamer kan uitgroeien tot (levens)belangrijke tool was AZ Klina bereid om fors te investeren in de infrastructuur. In totaal kostte het operatiekwartier ongeveer 1,3 miljoen euro. “Dat is uiteraard veel geld, maar ons medische personeel is er van overtuigd dat de nieuwe zaal zijn centen waard is”, benadrukt Klina’s woordvoerster Karolien Loriers.

Dat medische personeel krijgt nu eerst een bijkomende opleiding om met de apparatuur te leren werken. “Als je een andere auto koopt, moet je in het begin ook even zoeken waar alle knoppen staan. Dat is hier niet anders”, besluit radioloog Thomas Van Thielen, die zelf overigens wel al enige ervaring heeft met deze andere manier van werken. “In principe is de hybride kamer volledig operationeel, maar het zal nog ongeveer tot Nieuwjaar duren vooraleer we ze maximaal gaan gebruiken. Eerst moet iedereen rustig de kans krijgen om er aan te wennen.”