Kleuters spelen met De Speelvogel in sporthal Sportoase Elshout 22 juni 2018

Zo'n 144 kleuters hebben zich onlangs uitgeleefd in de sporthal van Sportoase Elshout tijdens de regionale kleutersportdagen. De kleuters moesten verschillende speelse sportproeven afleggen rond het thema 'de speelvogel'. De Speelvogel is een heel speciale vogel. Hij houdt van kleuren en is dol op spelen. De Speelvogel deelde zijn favoriete spelletjes met de kleuters. In groep ontdekten de kleuters allerlei oefeningen gebaseerd op de verschillende bewegingsvaardigheden.





(VTT)