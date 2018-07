Klassiek in het Park valt wereldrecord aan 14 juli 2018

02u28 0

Klassiek in het Park - de nieuwe benaming voor Brasschaat Klassiek - gaat vanavond een wereldrecord proberen te vestigen. Tijdens het afsluitende walsbal zal worden getracht om meer dan 1.526 walsende koppels op de dansvloer te krijgen. Dat zou een vermelding opleveren in het Guinness Book of Records. De voorbije twee jaar probeerde men in Brasschaat dit record ook al eens aan te vallen, maar toen zonder succes. Wie weet lukt het vandaag wel. Klassiek in het Park vindt plaats in het Brasschaatse gemeentepark en begint om 20 uur. Tickets zijn beschikbaar vanaf 10 euro. Meer info op www.klassiekinhetpark.be (KDC)