Klassiek in het Park: niet over wereldrecord gewalst

De vijfde editie van Klassiek in het Park - vroeger bekend als Brasschaat Klassiek - heeft geen wereldrecord walsen opgeleverd. De beoogde 1.526 walsende koppels kreeg men niet op de dansvloer. Wel sneuvelde er een toeschouwersrecord: een kleine 5.000 mensen kwamen af op het tweedaagse festival.





Tijdens het muziekevenement Klassiek in het Park was er zaterdagavond een aanval op het wereldrecord walsen. Net als de voorbije jaren lukte die poging echter niet. "Op een gegeven moment stond er aardig wat volk op de dansvloer, maar aan 1.526 koppels geraakten we niet. Toch geven we niet op. Volgende keer proberen we het gewoon opnieuw. Wij zullen Vlaanderen leren walsen", klinkt medeorganisator Fred Int Panis strijdvaardig.





Ondanks de mislukte recordpoging was Int Panis toch erg tevreden over het voorbije festival. "Vrijdag en zaterdag samen telden we een kleine 5 000 mensen, dat is wél een record. Stilaan hebben we dan ook een goede reputatie opgebouwd, met steeds een sterke programmatie. Verder zat het weer mee en hadden we gelukkig geen concurrentie van het WK voetbal. Sympathiek van de FIFA dat men de match van de Rode Duivels tegen Engeland niet liet samen vallen met ons festival", besluit Int Panis met een knipoog. (KDC)