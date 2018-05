Klassiek in het Park gaat internationaal OOK NAAMSVERANDERING VOOR BRASSCHAAT KLASSIEK TOON VERHEIJEN

16 mei 2018

02u46 0 Brasschaat De organisatie van Brasschaat Klassiek, dat voortaan door het leven gaat als Klassiek in het Park, wil de komende jaren doorbreken in héél België en het buitenland. Het gaat daarvoor een samenwerking aan met producent van live entertainment Deep Bridge.

Vijf jaar geleden kwam toenmalig burgemeester Jan Jambon (N-VA) van Brasschaat op het idee om iets te doen met klassieke muziek in het 'mooiste park van Vlaanderen'. Vijf jaar later staat het festival er nog altijd en heeft de organisatie concrete plannen om uit te breiden naar de rest van België en eventueel zelfs het buitenland. Het gaat daarvoor een samenwerking aan met Deep Bridge producent van bijvoorbeeld The Rocky Horror Show. "Het doel is om van Klassiek in het Park een internationale uitstraling te geven", vertelt Ralph Broos van Deep Bridge. "Muziek van Bach en Mozart mag dan wel oud zijn, er blijft wel een publiek voor. Kijk maar naar het succes van Brasschaat Klassiek de eerste vier jaren. Het is wel een uitdaging om het niet al te saai te brengen."





Voetbalstadion

"Als ik tegen de kinderen zeg dat de helft van de liedjes die gezongen worden in een voetbalstadion eigenlijk gestoeld zijn op klassieke muziek, kijken ze raar. Maar het is wel zo. Dat moet ook ons eerste doel blijven. Klassieke muziek brengen voor iedereen maar vooral voor de jongeren. Dat zal dan telkens in dezelfde unieke setting zijn zoals hier in Brasschaat."





Klassiek in het Park is de nieuwe naam. "Ook dat is een bewuste keuze", vertellen Fred Int Panis en Carl Huybrechts. "Onlangs kregen we de commentaar dat Brasschaat te lokaal klonk. Dan dacht ik, en Werchter dan? Das nog een groter boerendorp!" (grijnst)





Schepen Karina Hans betreurt wel enigszins de naamswijziging. "We juichen een evenement als dit alleen maar toe, maar het is jammer dat Brasschaat uit de naam verdwijnt. Er zal nog wel een mouw aan gepast worden (lacht). In elk geval droom ik ervan dat het net als The Day Before Tomorrow ooit 12.000 bezoekers zal lokken."





Klassiek in het Park zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli. "Midden in het finaleweekend van het WK en op vrijdag de 13de maar daar spelen we uiteraard vlot op in", lacht Carl Huybrechts. "Op vrijdag speelt de Belgische pianiste Eliane Rodrigues werken van Chopin, Liszt en Beethoven. Ze zal ook een bewerking spelen van Dans Macabre van Saint-Saens. Het is de 13de voor iets." Op zaterdag 14 juli zullen voornamelijk Russische componisten aan bod komen. Die dag wordt immers in Rusland de kleine finale gespeeld van het WK voetbal."