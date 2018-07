Klacht tegen beheerder Facebookgroep ongegrond 25 juli 2018

Een inwoner van Brasschaat daagde onlangs de beheerde van de facebookpagina aan 'Ge zijt van Brasschaat als ge ...' voor het vredegerecht omdat hij vond dat zijn recht op vrije meningsuiting werd geschonden. Eén van zijn berichten werd toen door beheerder Dominik Van Landeghem verwijderd omdat het geplaatste onderwerp volgens de beheerder enkele keren voorkwam op de pagina. De betrokkene vond dit niet kunnen en bleef zijn bericht halsstarrig terugplaatsen. Waarna zijn lidmaatschap uiteindelijk ingetrokken werd.





De man liet het daar echter niet bij en trok de beheerder voor het gerecht voor 'schending van het recht van vrije meningsuiting en persvrijheid'. Volgens hem is de pagina een publieke pagina en mag de beheerder geen regels opleggen. Het vredegerecht ging daar uiteindelijk niet op in. Van Landeghem reageert opgelucht. "Wanneer er lokaal iets gebeurt, dan is dat binnen de gemeente groot nieuws en wil iedereen dat terecht delen in de groep. Om het een beetje overzichtelijk te houden verwijder ik dan de laatste berichten zodat mensen in de eerste berichten de discussie kunnen voeren. Er zijn inderdaad regels op deze groep. Met meer dan 18.000 leden is dat nodig om deze overzichtelijk en interessant voor iedereen te houden." (VTT)