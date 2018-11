Kinderlokster rijdt meisjes klem Politie start onderzoek na verschillende meldingen over ‘vrouw in zwarte Dacia’ Toon Verheijen

16 november 2018

19u33 0 Brasschaat De lokale politie van Brasschaat is een onderzoek gestart naar een kinderlokker. Tussen september en begin november werden er enkele meldingen gedaan waarbij kinderen gevolgd en benaderd werden op straat door vrouw in een zwarte Dacia. De politie roept op om géén paniek te veroorzaken, maar maant wel iedereen aan alert te blijven.

Eind september werden in de Duboislei omstreeks 15.30 uur ’s middags twee meisjes (12) op een fiets voorbijgereden en achtervolgd door een zwarte wagen met geblindeerde ruiten, meer dan waarschijnlijk een Dacia. De twee kinderen konden duidelijk zien dat er vrouw achter het stuur zat die stopte en zelfs foto’s van de kinderen maakte. Daarna ging de auto ervandoor.

Maar enkele weken later, de woensdag voor de krokusvakantie, reden de kinderen ’s morgens om 8 uur door de Henri De Winterstraat. “En weer werden ze achtervolgd door een zwarte wagen met vermoedelijk dezelfde vrouw achter het stuur”, vertelt de mama van een van de meisjes. “Blijkbaar stond ze met haar wagen geparkeerd op de grasberm ter hoogte van Frilinglei. Toen de meisjes de wagen passeerden, startte de vrouw het voertuig en bleef ze een hele tijd naast hen rijden.”

Alert

De meisjes sloegen niet in paniek, maar iets verder probeerde de vrouw de twee klem te rijden op het voetpad. Ze deed ook het raam naar beneden en zou haar arm teken gedaan hebben om dichterbij te komen. Gelukkig waren de meisjes dicht bij het huis van een vriendje waarmee ze samen naar school zouden rijden. Toen de vrouw dat merkte, reed ze terug naar de plaats waar ze aanvankelijk geparkeerd stond om uiteindelijk toch weg te rijden. “De kinderen vonden deze keer het haar van de vrouw donkerder, maar ze zijn er toch bijna van overtuigd dat het om dezelfde vrouw gaat.” Het zou gaan om een vrouw met langer haar blond (of donker?) en veel make-up.

Onderzoek

Rond dezelfde periode zou in dezelfde buurt zou ook een 9-jarige jongen aangesproken zijn door de vrouw en er is ook sprake van nog een vierde melding. De politie geeft in een persbericht toe dat er meldingen zijn gedaan. “Enkele weken geleden kregen we meldingen inderdaad van dergelijke feiten, maar na die aangiftes zijn er geen nieuwe meldingen meer binnengekomen”, klinkt het bij de politie. “We zijn met een onderzoek gestart. Het dossier is volop lopende. We roepen wel op om géén paniek te veroorzaken, maar wel zeker waakzaam te blijven en alle verdachte gedragingen onmiddellijk te melden via het nummer 101.”