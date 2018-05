Kinderen ravotten in natuurspeeltuin 03 mei 2018

De gemeente Brasschaat is weer een speeltuin rijker. Niet met alledaagse toestellen, maar wel met het gebruik van heel wat natuurelementen.





De speeltuin ligt aan de Licht Vliegwezenlaan en is een realisatie van het Regionaal Landschap de Voorkempen en de gemeente Brasschaat.





"Het was vroeger een sportterrein voor de militairen", zegt schepen van Jeugd Niels de Kort (CD&V).





"Hier worden de kinderen echt uitgedaagd om te komen ravotten, klimmen en klauteren, fietsen en spelen. Je kan verstoppen in de wilgenhutten, lopen door de wilgentunnels of even luieren op de lummelbanken. Er zijn ook heel wat speelheuvels en er is een brug gebouwd over een wadi." (VTT)