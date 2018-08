Kijkwand aan retentiebekken 23 augustus 2018

De gemeente heeft aan het retentiebekken in het Werverbos een kijkwand laten plaatsen. Die is geplaatst zodat wandelaars er kunnen genieten van het uitzicht. Het retentiebekken werd in 2006 door de gemeente aangelegd om wateroverlast te voorkomen. Bij hevige regenval vangt het bekken water op en laat het geleidelijk in de bodem sijpelen. Het teveel aan water in het bekken komt met mondjesmaat en gecontroleerd in een aangrenzende gracht of riool terecht. Op die manier is er minder druk op de rioleringsbuizen en waterlopen. Het beheer van het retentiebekken ligt bij vzw Natuurpunt. (VTT)