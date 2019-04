KHC Dragons strikt met Stockbroeckx weer oude bekende Toon Verheijen

16 april 2019

22u20 1 Brasschaat Emmanuel Stockbroeckx keert na een avontuur van drie jaar in Nederland bij HC Bloemendaal terug naar KHC Dragons. De Brasschaatse hockeyclub telt daardoor weer drie wereldkampioenen in haar rangen.

Emmanuel Stockbroeckx koos in 2016 voor de overstap naar het Nederlandse HC Bloemendaal, maar bloed kruipt waar het niet gaan kan en nu keert de topspeler terug naar de heimat. “De drie seizoenen bij HC Bloemendaal hebben mij ongelofelijk veel bijgebracht. De progressie die ik dankzij mijn passage in Nederland heb gemaakt, heeft er mede toe bijgedragen dat ik de Red Lions op een nog betere manier kan ondersteunen op weg naar onze hopelijk eerste Europese en Olympische titel.”

Stockbroeckx is amper 25, maar heeft al een aardig palmares bij elkaar gespeeld. Hij versierde zijn eerste nationale selectie bij KHC Dragons. Samen met het nationale team, reeg hij de successen aan elkaar: vice-Europees kampioen in 2013, vice-Olympisch kampioen in 2016 en wereldkampioen in 2018. Samen met Felix Denayer en Florent Van Aubel zal hij nu een stevige centrale as vormen. “”De zeer uitgebreide kalender van de Red Lions en de voorbereidingen in aanloop naar de Olympische Spelen te Tokio van 2020 vergen van elke speler het uiterste en de afstand van en naar Bloemendaal is er dan soms net iets te veel aan. Daarenboven weet iedereen wel dat KHC Dragons me nog steeds heel nauw aan het hart ligt.”

Het Bestuur van KHC Dragons is uiterst tevreden over de manier waarop HC Bloemendaal deze transfer heeft mogelijk gemaakt en houdt eraan om de Club en Pepijn Post daarvoor bijzonder te bedanken. “Volgend seizoen spelen er 3 wereldkampioenen bij de club en daar zijn we enorm trots op.”