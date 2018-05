Kasteel Withof wordt NieuWithof ORGANISATOR WINTERDORP OPENT POP-UP VOOR LEKKERBEKKEN TOON VERHEIJEN

02 mei 2018

02u33 0 Brasschaat Het kasteel Withof en het hele domein errond krijgen een nieuwe invulling. Philip Wauters van Proactio en Jelle Peeters van Festijn Events slaan de handen in elkaar voor vier maanden vol pop-ups, waarbij eten centraal staat. Ook het WK Voetbal leeft in NieuWithof.

Het statige kasteel Withof (1902) staat al enkele jaren te verkommeren na het faillissement van de vorige eigenaar. Maar de vereffenaar lijkt het pand aan de straatstenen niet kwijt te geraken. De vraagprijs bedraagt nog 'maar' 2,3 miljoen euro. Heel het domein was de voorbije jaren overwoekerd. Krakers bezochten geregeld het pand en heel wat koperen leidingen en elektriciteitskabels zijn verdwenen. De voorbije weken is het parkdomein echter onder handen genomen en heeft het weer een beetje de grandeur van vroeger.





Tot eind september

Vandaag start de inrichting van het kasteel zelf. "We gaan er vanaf 1 juni tot eind september een culinaire pop-up van maken", zeggen Philip Wauters, de man achter het succesvolle Winterdorp in Brasschaat, en Jelle Peeters van het al even succesvolle Festijn Events.





"Ik wilde al langer ook in de zomer iets doen, maar vond niet meteen een locatie", gaat Philip verder. "Tot ik nog eens voorbij Withof reed en dacht: wel ja, laten we daar eens gaan horen (lacht)."





Een kleine rondleiding door het gebouw doet eigenlijk niet vermoeden dat het vijf jaar leeg staat, maar dat komt omdat er de voorbije anderhalve maand al veel is gebeurd. "Nu gaan we de gevel nog volledig laten reinigen en het gebouw helemaal opnieuw inrichten", vertellen de twee organisatoren. "Een deel van het meubilair komt van een meer dan honderd jaar oude beuk die recent is omgevallen op het domein. Die hebben we ter plaatse in dikke planken laten zagen. Schrijnwerker-artiest Wouter Meyvis gaat daar nu banken en tafels van maken en ook bordjes van te eten."





WK voetbal

Van een bedrijf in de haven kregen de organisatoren dan weer grote haspels die gebruikt zullen worden als tafeltje op het grasveld. "We hopen dat we veel mensen nieuwsgierig kunnen maken en dat ze naar ons zullen komen. We doen het bewust vier maanden lang. Ten eerste omdat het opstarten van de zaak wel aardig wat kost maar ook omdat we dan in een hopelijk goeie septembermaand een misschien wel tegenvallende zomermaand kunnen opvangen (lacht)."





Ook wie het WK voetbal op groot scherm wil volgen, kan in NieuWithof terecht. "We plaatsen één heel groot scherm op het grasveld zodat dat door iedereen bekeken kan worden", vertelt Philip Wauters. "Normaal gezien zien we op maandag en dinsdag gesloten, maar op 18 juni, 2 of 3 juli en op 10 juli gaan we uitzonderlijk wel open omdat er dan wedstrijden gepland zijn." Parkeren tijdens de vier maanden kan op het domein zelf of op de Campus Coppens aan de overkant.