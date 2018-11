Kandidaat-tuiniers gezocht voor volkstuintjes Toon Verheijen

21 november 2018

16u45 0 Brasschaat Het bestuur van de volkstuintjes aan de Prins Albertlei is op zoek naar mensen die zelf ook geen eigen tuin hebben, maar toch wat willen (moes)tuinieren.

Het project Votubra werd destijds opgestart als kleinschalig project voor ecologisch tuinieren. Het werd aanvankelijk opgericht door enkele oud-militairen, maar later onder impuls van Dirk Verstraeten en steun van de gemeente verder ontwikkeld. “Vroeger behoorde dit terrein tot het militaire kamp”, zegt bestuurslid Niels de Kort. “Doordat de militaire activiteiten meer en meer verdwijnen, onderzocht de gemeente hoe men kan omgaan met die vrijgekomen ruimte. Zo werken er reeds meer dan 500 mensen in de bedrijvenzone aan de Coppenskazerne en liggen de baseballterreinen en Kamp Noord aan de Licht Vliegwezenlaan. Op de plaats van de volkstuintjes waren al enkele gepensioneerde militairen aan het werk. Onder impuls van Dirk Verstraeten, exploiteert Votubra vzw deze site nu met 5 oorspronkelijke en 33 nieuwe tuinen.”

Om het groepsgevoel te bevorderen, worden gemeenschappelijke werkdagen georganiseerd en wisselen de tuiniers ervaringen uit rond vergeten groenten en bodemgebruik. “Er komt nu één tuin vrij, maar er mogen zich meer kandidaten melden. Die komen dan op de wachtlijst. Deze wordt dan tuin per tuin aangevuld wanneer er tuinen vrij komen. Onze huidige wachtlijst is uitgeput.” Het lidgeld bedraagt jaarlijks 100 euro met daarnaast nog een bedrag van 0,75 euro per m² grond.