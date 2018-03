Jong CD&V vraagt peukentegels 12 maart 2018

In de strijd tegen zwerfvuil pleit Jong CD&V Brasschaat voor meer peukentegels. Ze hielden een online bevraging om na te gaan waar deze tegels volgens de Brasschatenaar het dringendst nodig zijn. Meer dan 150 mensen gaven hun mening en daarui bleek dat er vooral nood is aan zo'n peukentegels aan bushaltes. Wij vragen nu aan het gemeentebestuur of het mogelijk is om zulke tegels aan verschillende bushaltes in onze gemeente te voorzien." , aldus Jong CD&V Brasschaat. (VTT)