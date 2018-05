Jong CD&V ruimt zestien vuilzakken op 25 mei 2018

De leden van jong CD&V trokken onlangs de straat op voor een zwerfvuilactie. Dit jaar was het de beurt aan de wijk Mariaburg. Daar vond ook de kermis plaats.





Dave van café Bagatel, ter hoogte van de kermis, kwam mee helpen. De wijk zelf lag er best proper bij, maar rond de omgeving van de kermis nam de hoeveelheid afval sterk toe.





"Op amper 2 uur tijd hadden we niet minder dan 16 afvalzakken bij elkaar geraapt. Met onze jaarlijkse zwerfvuilactie proberen we telkens ook ons steentje bij te dragen aan een proper en mooi Brasschaat", aldus voorzitter Babs De Vocht.





(VTT)