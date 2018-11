Jogger en dokter arresteren mee straatrover Toon Verheijen

21 november 2018

18u40 2 Brasschaat Een jogger en een arts hebben dinsdagavond geholpen om een overvaller van een bejaarde dame in de boeien te slaan op de grens van Schoten en Brasschaat. De verdachte is aangehouden.

Het was dinsdagavond iets na 17 uur toen een gepensioneerde dame van 79 jaar op weg was naar huis. In de Jozef Hendrickxstraat in Schoten werd de vrouw plots voorbijgestoken door een jongeman. “De man had het duidelijk gemunt op haar handtas”, vertelt korpschef Bert van Cleuvenbergen van de politiezone Brasschaat. “De jongeman probeerde haar handtas af te trekken, maar de dame liet zich niet zomaar doen. Ze verweerde zich stevig en liet de handtas niet los. Ze kwam daarbij uiteindelijk ten val waarop de dader het op een lopen zette.”

De jonge dader spurtte weg, maar kreeg meteen een jogger in zijn kielzog die de feiten had zien gebeuren. de jogger had duidelijk een betere conditie dan de verdachte, want die eerste kon de overvaller al redelijk snel in de kraag vatten. Heel kordaat sleurde de jogger de overvaller mee in zijn kraag en sleurde hem samen met de overvallen dame mee naar de dokter een beetje verderop in de straat. “Bij de dokter slaagde de verdachte erin opnieuw te ontkomen. Een patrouilleploeg heeft dan de dokter even meegenomen in de combi om te kijken of ze de dader konden herkennen ergens in de buurt of straat”, zegt Van Cleuvenbergen. “Uiteindelijk is het ploegen van de politiezone Brasschaat en Schoten gelukt op de verdachte in te rekenen . Hij is ook aangehouden door de onderzoeksrechter.”