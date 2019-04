Janssen en Janssen opent nieuw kantoor op Bredabaan Toon Verheijen

13u39 2 Brasschaat Vastgoedkantoor Janssen en Janssen heeft op de Bredabaan een gloednieuw kantoor geopend. De makelaar gekend van de bolhoedjes zet vooral in op beleving voor de klanten. De komende maanden worden ook andere kantoren in de regio helemaal vernieuwd.

Vastgoedmakelaar Janssen en Janssen is al jaren actief in de regio, maar zet voor de eerste keer in op een vernieuwd concept. De bedoeling is klanten in de toekomst op een aangename en huiselijke sfeer te ontvangen. Het nieuwe kantoor aan de Bredabaan is het eerste kantoor dat op deze manier wordt ingericht. “We hebben onder meer een gezellig salon en voor de kinderen hebben we een speelhoek voorzien”, zegt zaakvoerder Stefaan Janssen. “Daar is ook koffie, frisdrank en een snoepje ter beschikking.”

Janssen en Janssen breidt ook het aanbod uit. “We geven de klanten nu ook advies over woningkredieten, verzekeringen, renovatie, homestyling of alles wat met het syndicusverhaal heeft te maken. We hebben in ons aanbod nu ook panden boven de 500.000 euro. We gaan ook onze openingsuren aanpassen, want voortaan zijn we zes dagen op zeven open. Op zaterdag wel enkel in de voormiddag. Telefonisch gaan we zelfs voor een 7 op 7 bereikbaarheid.”

De bedoeling is dat na Brasschaat ook de kantoren in Gooreind (Wuustwezel), Sint-Antonius Zoersel, Merksem, Leopoldsburg en Tremelo helemaal vernieuwd worden.