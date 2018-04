Infoavond voor eigenaars van leegstaande woning 25 april 2018

02u39 0 Brasschaat De gemeente organiseert op woensdag 13 juni een informatieavond over wat je als eigenaar kan doen met een leegstaande woning.

Wanneer een woning twaalf maanden na elkaar niet bewoond wordt, maakt de gemeente een akte op. De eigenaar heeft dan dertig dagen de tijd om in beroep te gaan. Doet hij dat niet of wordt het beroep onontvankelijk verklaard, dan volgt er in het eerste jaar een boete van 1.500 euro.





Sociaal verhuurkantoor

Dat bedrag wordt elk bijkomend jaar hoger. Je kan als eigenaar wel een vrijstelling vragen in geval van renovatie, aankoop, ramp, onteigening, gerechtelijke procedure, opnamen in het rusthuis. Je kan je woning ook verhuren via het sociaal verhuurkantoor Het Sas. Die huurt de woning en verhuurt ze op haar beurt door aan een woningzoekende op de wachtlijst.





Alles wordt uitgelegd op de infoavond op 13 juni in de Hemelhoeve. (VTT)