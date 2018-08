Iets anders dan een jobgesprek: leger werft aan met loodzwaar hindernissenparcours LEGER WERFT AAN MET LOODZWAAR HINDERNISSENPARCOURS TOON VERHEIJEN

30 augustus 2018

02u31 1 Brasschaat Het Bataljon Artillerie van het Belgisch Leger in Brasschaat organiseert zaterdag 29 september voor het eerst 'The Battlefield Run'. Het is een veeleisend hindernissenparcours van 13 kilometer lang op militair domein mét militair materiaal. Nu al hebben meer dan 800 mensen zich ingeschreven. Defensie hoopt via de wedstrijd flink wat rekruten aan te werven.

Iedereen kent de Strong Viking of de Spartacus Run. Het Bataljon Artillerie van het Belgisch Leger in Brasschaat pakt eind september uit met een eigen variant, net iets zwaarder, met in de competitieversie een zestigtal proeven. De start is al meteen indrukwekkend, want je moet al meteen onder een Leopardtank kruipen. Hopelijk ben je niet te bang aangelegd, want het gevaarte boven je weegt 42 ton. "Maximaal 180 deelnemers doen de competitievariant van het parcours, de recreanten krijgen een ietwat afgeslankte vorm voor voor de kiezen", vertellen majoor Koen Staelens en eerste sergeant Cedric Van de Putte. "Wie deelneemt aan de competitie, is op zichzelf aangewezen. De recreanten mogen de proef doen met hulp van anderen en voor de fun. De competitiedeelnemers moeten alle proeven juist uitvoeren. Lukt het niet of slaan ze een proef over, moeten ze een van de drie bandjes afgeven die ze bij de start krijgen."





Stijn is 'slachtoffer' van dienst om voor onze fotograaf enkele proeven uit te voeren. Ze zijn echt niet van de poes. Een stukje door het water om dan omhoog te klimmen via een net en dan horizontaal verder klauteren over dat net. Of meer dan veertig meter overbruggen via een touw op hoogte. "Dit zijn proeven die helemaal op het laatste zitten en fysiek", glimlacht Van de Putte.





"Je moet als deelnemer jezelf kennen en je krachten doseren. Tactisch denken is ook belangrijk. Echt een militaire oefening dus. Het is voor niet-militairen een unieke kans. We hebben een aantal proeven zoals granaatwerpen (met dummy's) en schieten (airsoft), maar we komen ook op plaatsen als het Fort van Brasschaat waar je normaal niet kan komen. Ook het antitankkanaal, het vliegveld en het hindernissenparcours van ons bataljon wordt gebruikt."





Alles samen telt het parcours ruim 60 hindernissen en is het 13 kilometer lang.





Al 800 inschrijvingen

Toen het idee ontstond hadden de organisatoren als doel om zo'n 300 deelnemers te halen. Het zijn er nu al meer dan 800, waarvan al 130 voor de competitie. "En hopelijk kunnen we die dag heel wat jonge mensen overtuigen om voor een carrière te kiezen in het leger", zegt Staelens. "Want dat is ons eerste opzet. De dag zelfs staan er ook meerdere militaire promotiestanden. Enkele dagen later hebben we ook een jobdag aan onze kazerne in Brasschaat."





Alle info is terug te vinden op www.thebattlefieldrun.be of facebook.com/thebattlefieldrun