Iedereen Beroemd komt naar gemeente 06 maart 2018

Het Eén-programma 'Iedereen Beroemd' komt op donderdag 22 maart naar Brasschaat. Voor de rubriek 'Lokale Radio' wordt gezocht naar bijzondere mensen. Iedereen die iets speciaals denkt te kunnen, die een speciale hobby heeft of werkt aan een bijzonder project is welkom met zijn of haar verhaal. Het moet wel écht bijzonder zijn en vooral nog nooit eerder getoond zijn op tv. Het mag ook niet politiek of commercieel getint zijn. De uitzending zal plaatsvinden op vrijdag 30 maart. (VTT)





Kandidaten kunnen zich aanmelden via rit.vancaeckenberghe@vrt.be