Huurder kasteel Withof betrapt inbrekers Politie start met onderzoek Toon Verheijen

13 november 2018

13u32 0 Brasschaat De huurder van kasteel Withof, Philip Wauters, heeft gisteren twee jonge inbrekers betrapt in het kasteel. Ze zijn kunnen vluchten, maar de politie is een onderzoek gestart.

Philip Wauters kwam maandagnamiddag op het kasteel aan om nog wat spullen op te halen. De man baatte er afgelopen zomer de succesvolle zomerbar Nieuwithof uit, maar ondertussen staat het kasteel terug leeg. “Toen ik met de wagen het domein kwam opgereden, zag ik plots twee jonge mannen lopen”, vertelt Philip. “Ik sprak ze aan met de vraag wat ze kwamen doen, maar daarop zijn ze gaan lopen. Ik zag nog dat een van hen wel een ijzeren staaf vast had. Ze zijn uiteindelijk in een wagen gesprongen die aan de Bredabaan stond en zo zijn ze gevlucht.”

Philip ontdekte later dat ze een ruit hadden ingeslagen maar veel buit zullen ze niet gemaakt hebben omdat het kasteel leeg staat. De politie is een onderzoek gestart en hoopt via camerabeelden in de omgeving de verdachten te kunnen opsporen.