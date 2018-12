Honderdtal varkens sterven bij ongeval met vrachtwagen in Brasschaat PLA - Video: De Roeck

07 december 2018

07u21

Bron: eigen berichtgeving, belga 4

Op de Essensteenweg in Brasschaat is vanochtend een Nederlandse vrachtwagen gekanteld die geladen was met meer dan tweehonderd varkens. Een honderdtal dieren overleefde het ongeval niet. De bestuurder van de vrachtwagen werd met lichte verwondingen overgebracht naar het Klinaziekenhuis.

De nog levende dieren werden intussen uit de vrachtwagen gehaald en afgevoerd. Pas als ook alle dode varkens verwijderd zijn, kunnen de takelwerkzaamheden beginnen. Dat zou nog enkele uren kunnen duren. De Essensteenweg blijft zo lang afgesloten voor het verkeer. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk.