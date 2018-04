Hockey 03 april 2018

- Dat het dubbel tellen van velddoelpunten tot vreemde uitslagen kan leiden werd gisterochtend in Rotterdam bewezen in de klassementswedstrijd tussen Dragons en het Ierse Three Rock Rovers. De eindstand werd eventjes 20-10. Na 47 minuten stond Dragons 17-0 voor, daarna werden de Brasschaatse teugels wat gevierd. (WWT)