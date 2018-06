Hockeyclub Dragons gastheer voor militaire taptoe 08 juni 2018

De Red Hackle Pipe Band, de Koninklijke Jachthoornkring Jagermeester van Sint-Hubertus, de Koninklijke Muziekkapel van de Lokale Politie Antwerpen en de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht. Dat waren de vier muziekkapellen die gisterenavond present tekenden op de zevende militaire taptoe.





Een taptoe is van oorsprong militair trompetsignaal dat de soldaten opriep om terug naar de kazerne te komen en betekende dus letterlijk: de tapkraan toe draaien. In Brasschaat is de Taptoe een vast waarde geworden en kunnen we terugkijken om indrukwekkende edities met onder andere internationale gasten uit onder andere Schotland en uiteraard van de eigen jachthoornkring en de Antwerpse lokale politie. (VTT)