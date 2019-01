Hemelhoeve gaat in zomer 2019 weer open Zaak krijgt ook oranjerie waardoor het tot drie keer zo groot wordt Toon Verheijen

29 januari 2019

16u40 0 Brasschaat Na jaren van zoeken en opgevuld te zijn geweest met pop-upzaken, is er opnieuw een concessionaris gevonden voor de Hemelhoeve. Peter Keijzer en Nathalie De Ceuninck hebben een concessie afgesloten voor dertig jaar en tonen daarmee hun ambitie. Door het bijbouwen van een oranjerie verdriedubbelt de capaciteit van de zaak.

De laatste uitbater van de Hemelhoeve stopte ermee in 2016 na een faling. Daarna waren er nog wel twee pop-upzaken en een escaperoom, maar een vaste uitbater leek de gemeente niet te vinden. De gemeente deed opnieuw een bevraging en nu kwamen er wel flink wat kandidaten opdagen. “Na de intensieve selectieprocedure hebben we een selectie kunnen maken”, vertelt schepen Goele Fonteyn (N-VA). “Hun dossier heeft ons allemaal overtuigd om hen de concessie toe te kennen. We zullen nu zo snel mogelijk met de nodige infrastructuurwerken starten.”

Laagdrempelig

De nieuwe uitbaters starten ineens met grootse plannen. “Het concept is een gastrobar”, vertelt Pascal de Ceuninck, woordvoerder van zijn zus Nathalie de Ceuninck en Peter Keijzers. “Heel laagdrempelig en vooral gericht op de Belgische keuken. Je kan er dus iets komen eten, maar ook gewoon een drankje drinken is perfect mogelijk want we voorzien ook een gezellige bar. We willen er ook geen exclusieve zaak van maken. Iedereen moet zich welkom voelen. We zullen er ook voor zorgen dat het toegankelijk is voor mindervaliden uiteraard. We gaan ook zorgen dat er een vlotte en goede samenwerking is met het cultureel centrum dat bezoekers daar ook altijd bij ons nog kunnen langskomen.”

Uitbreiding

Binnenkort starten de werken in het gebouw. Zo wordt er onder meer een orangerie aan gebouwd. “De zaak zal dan geschikt zijn voor 320 tot 400 personen”, zegt Pascal. “Dat is ambitieus, maar we gaan ervoor. We zijn ook blij dat het een concessie is van dertig jaar omdat je dan toch meer ruimte hebt om te investeren. We hopen tegen de zomer open te kunnen gaan, maar veel zal van de werken afhangen natuurlijk. Het zullen de komende zes maanden nog drukke maanden worden, maar we kijken er reikhalzend naar uit. Het half jaar zal sneller om zijn dan gedacht."

De Brasschatenaar zal de volgende maanden de voortgang van de werken via de lokale en sociale media kunnen volgen. De gemeente is blij dat ze eindelijk een kandidaat hebben gevonden. “De geplande samenwerking met het Cultuurcentrum belooft ook veel goeds. Dat zal voor de bezoekers daar ook deugd doen dat ze achteraf nog wat kunnen nakaartaen.” Een exacte openingsdatum van de ‘nieuwe’ Hemelhoeve is nog niet gekend, maar staat gepland voor het begin van de zomer.