Handelaars steunen getroffen uitbaters SOLIDARITEITSACTIE OM UITGEBRANDE ZAAK DOORSTART TE LATEN MAKEN TOON VERHEIJEN

18 april 2018

02u36 0 Brasschaat De brand bij de bekende zaak VN Top Fashion op de Bredabaan heeft een aantal handelaars in de buurt doen besluiten een solidariteitsactie op poten te zetten. Ze hopen een mooie cent in te zamelen om het koppel dat Top Fashion nog maar kort uitbaatte een doorstart te kunnen laten maken.

Het pand van VN Top Fashion brandde maandag volledig uit na een verwoestende brand. Heel de inboedel én het pand gingen in vlammen op. Voor Kylie de Gelder, die de zaak zo'n twee jaar geleden overnam van Patrick Van Noten - wiens vennootschap ondanks geruchten zeker niét failliet is maar gewoon werd ontbonden - een zware klap. Handelaars schieten hen nu te hulp. Het initiatief kwam van Joyce Verstraeten van Inksideout en Kimmy Schinkels van La Boutique op de Bredabaan.





"We waren beiden zo onder de indruk dat we iets wilden doen", vertellen Joyce en Kimmy. "We zijn zelf ook zelfstandige en weten wat dit betekent. De verzekering zal ooit wel uitbetalen, maar dat kan altijd wel even duren. We willen gewoon voorkomen dat er een faillissement komt door hen zo snel mogelijk een startkapitaal te kunnen geven om opnieuw te beginnen. Vooral omdat ze hun laatste centen in het opknappen van de zaak hadden gestoken."





Collectebus

Kimmy Schinkels plaatste al een collectebus, net als enkele andere handelaars. Ze gaat ook een rekeningnummer openen waarop mensen stortingen kunnen doen. "Ik heb ook al eens bij mijn huisbaas geluisterd en bij de gemeente of zij niet ergens een pand weten waar het koppel snel terug een doorstart kan maken", vertelt Kimmy van La Boutique. "Een soort van pop-up. Het is zo erg voor hen. Het minste dat we kunnen doen is een beetje solidariteit tonen. Als we allemaal een duit in het zakje doen, kunnen we hen echt wel terug op weg helpen." Kimmy was er overigens bij als de brand volop begon. "Ik parkeerde om de hoek. Plots hoorde ik geknetter, iets wat leek op een knal en toen plots een enorme rookpluim. Samen met de slager hebben we de verkoopster opgevangen die in paniek buiten stond."





De brandweer van Brasschaat moest dinsdagmorgen nog ter plaatse gaan omdat er een heropflakkering was van de brand. Het labo van de politie kon ook pas gisterenavond beginnen aan het echte onderzoek om de oorzaak van de brand te achterhalen omdat het gebouw héél instabiel is geworden door de brand. "Er is niet alleen dat blussen en nablussen voor ons, maar ook nog het opkuisen en reinigen van ons materiaal dat ook nog eens heel wat tijd in beslag neemt", zegt Koen Vanderzwalm van de brandweer Zone Rand post Brasschaat. "Maar uiteraard is dit voor de eigenaars en de uitbaters het ergst."





De oorzaak was dus gisterenavond nog niet duidelijk. Een kortsluiting wordt niet uitgesloten.