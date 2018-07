Grote werken vanaf september op Bredabaan 27 juli 2018

02u40 0

Een aannemer start begin september met wegen- en rioleringswerken op de Bredabaan tussen Het Innemen en de Prins Kavellei. Daar wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd omdat er nu nog afvalwater wordt geloosd in de baangracht. De werken worden in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is het gedeelte tussen Het Innemen - Heislagsebaan en daarna volgt het gedeelte Heislagsebaan - Prins Kavellei. De aannemer zal in september starten ter hoogte van Het Innemen om in de richting van de Heislagsebaan verder te werken. In de eerste fase is er nog altijd een dubbelrichtingsverkeer, maar wel op versmalde rijstroken





Vanaf januari 2019 geldt er éénrichtingsverkeer op Bredabaan richting Antwerpen. Doorgaand verkeer richting Wuustwezel zal omgeleid worden via de Miksebaan en de Pauwelslei, Augustijnslei / Lage Kaart / Guyotdreef en het kruispunt Bredabaan / Prins Kavellei / de Borrekenslei. Voor de volledige werken wordt een snelheidsbeperking tot van 30 of 50 kilometer per uur ingesteld. Doorgaand verkeer boven de 3,5 ton wordt afgeraden. (VTT)