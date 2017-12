Groepsaankoop voor dakisolatie 02u54 0

De gemeente Brasschaat organiseert in samenwerking met intercommunale IGEAN een groepsaankoop voor dakisolatie.





Verscheidene aannemers uit de regio hebben al een voorstel ingediend. De keuze is gemaakt door een stuurgroep van burgers. Zij kozen voor vier dakdekkers: Energiesnoeiers (Goed-wonen vzw en Natuur- en landschapszorg vzw), Roothans en Isolteam.





Van deze dakdekkers kreeg IGEAN via de groepsaankoop een aantrekkelijke prijs en voorwaarden. Iedereen die woont of een woning verhuurt in Brasschaat kan tot eind 2018 onder de voorwaarden van de groepsaankoop zijn dak laten isoleren.





De gemeente organiseert op 21 januari een infomoment waar je de gekozen dakdekkers en hun producten kan ontdekken. Die infodag vindt plaats tussen 13 en 17 uur in de Ruiterhal in het Gemeentepark. (VTT)