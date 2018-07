GroenRand wil langer fietspad langs antitankgracht 25 juli 2018

02u48 0

Milieuorganisatie GroenRand blijft ijveren voor de doortrekking van het fietspad langs de voormalige antitankgracht tussen Oelegem en Stabroek.





"Momenteel loopt het fietspad al van Oelegem tot in Brasschaat, maar we zouden het graag nog een stuk verder zien gaan, tot aan natuurdomein De Uitlegger", zegt Dirk Weyler van GroenRand. "De kwestie werd dik twee jaar geleden al voorgelegd aan de Vlaamse overheid, want de antitankgracht is in Vlaamse handen. Hoewel men de doortrekking principieel best zag zitten, is er tot op vandaag weinig of geen concrete voortgang in het dossier. Daarom trekken we nu nog eens aan de bel." GroenRand vraagt dat de provincie Antwerpen een coördinerende rol gaat opnemen om de zaak weer vlot te krijgen. De milieubeweging gelooft sterk in de rol van de antitankgracht als groene verbindingsas en ziet dat hand in hand gaan met 'zachte' recreatie. (KDC)