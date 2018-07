Gratis compost 10 juli 2018

Net als elke zomer kunnen inwoners van Brasschaat ook nu weer gratis kwaliteitsvolle compost komen ophalen in het gemeentelijke recyclagepark. Brasschaat is één van de weinige Vlaamse gemeentes die een vergunning heeft om zelf GFT-afval van de burgers te verwerken tot compost. Inwoners kunnen het eindproduct in juli gratis terug krijgen om te gebruiken in de tuin.





De gemeentelijke diensten leveren ook aan huis, zolang de voorraad strekt. Je kan een levering aanvragen via milieudienst@brasschaat.be of 03 650 02 50. (KDC)