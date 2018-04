Gratis compost af te halen 06 april 2018

Inwoners van Brasschaat kunnen dezer dagen in het gemeentelijke recyclagecentrum of in de compostsites in de verschillende wijken gratis compost ophalen voor in de tuin. De compost in kwestie is gekeurd en voldoet aan de kwaliteitsnormen. De compost komt van eerder opgehaald GFT-afval. Wie de compost zelf komt ophalen en wie zelf opschept, moet dus niets betalen. Je kan ook aan huis laten leveren (tot een maximum van tien kubieke meter) tegen 25 euro. (KDC)