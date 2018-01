Gouden Zalm voor Kerstcomité Driehoek 02u40 0 Foto Toon Verheijen

De Gouden Zalm van CD&V in Brasschaar gaat dit jaar naar het Kerstmarktcomité in de wijk Driehoek. "Paul Debaillie organiseert al vele jaren mee de kerstmarkt op Driehoek (Rerum Novarumlaan in Brasschaat). De kerstmarkt, ontstaan in 1984, was na meer dan 30 jaar aan vernieuwing toe. Dat is goed gelukt", zegt Berre Van Deuren (CD&V). "In de grote authentieke spiegeltent is ruimte voor live optredens en theater. De plaatselijke verenigingen zoals KWB, het Drieheemcomité en Chiro Driehoek hebben hun deelname nu al bevestigd."





(VTT)