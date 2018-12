Glazen radiohuis in Brasschaat haalt bijna 10.000 euro op voor dierenwelzijn Sander Bral

23 december 2018

19u17 0 Brasschaat Radio Park FM heeft bijna tienduizend euro opgehaald voor het goede doel. De afgelopen twee weken maakte Park FM radio vanuit een glazen radiostudio in het centrum van Brasschaat. Burgemeester Jan Jambon (N-VA) maakte zondagavond het bedrag bekend, dat integraal naar drie lokale initiatieven gaat die zich inzetten voor dierenwelzijn.

“Het eerste cijfer van het bedrag is een negen. Dat is niet de negen van negenhonderd maar de negen van negenduizend”, riep kersvers Brasschaats burgemeester Jan Jambon (N-VA) zondagavond live vanuit de glazen radiostudio. De lokale radio Park FM haalde maar liefst 9693 euro op voor drie goede doelen uit Brasschaat die zich bezig houden met dierenwelzijn. De afgelopen twee weken maakte het team achter Park FM alle dagen radio vanuit een glazen pop-up radiostudio op het Dokter Roosensplein. Mensen konden voor twee euro plaatjes aanvragen en konden bieden op een veiling. Zo werd er 340 euro geboden op een gesigneerd stripalbum van De Kiekeboes en een voetbalfan had 255 euro over een gesigneerd shirt van RAFC Antwerp.

“Ik weet niet of het erom gedaan is maar het bij elkaar gekregen bedrag is perfect deelbaar door drie. De drie initiatieven zullen dus niet moeten vechten om het geld”, grapte burgemeester Jambon. “Deze benefiet is een prachtig concept waar ze in de omringende gemeente jaloers op zijn. De wisselwerking met de lokale handelaars werkte perfect en Radio Park FM heeft Brasschaat een nieuwe attractie gegeven. Wat mij betreft, volgend jaar nog eens!”

De 9693 euro gaat integraal naar de verenigingen vogelopvangcentrum (VOC) Brasschaat-Kapellen, Poezenasiel Catdet en Noodopvang Aan Honden (NOAH). De kosten van de productie van ‘Het Glazen Huis Voor Een Beestig Goed Doel’ werden gedekt door het gemeentebestuur en Park FM vzw zelf.

“Het is overweldigend dat Park FM en alle Brasschatenaren zich de afgelopen twee weken zo hard hebben ingezet voor dierenwelzijn”, klinkt het bij Catdet. “We werden een eerste keer door de lokale radio opgepikt met één van onze Halloween-activiteiten. We hebben nooit durven dromen dat zo’n klein event de deur zou openen voor deze fantastische actie.”

“Onze diertjes zullen hun buik dik kunnen eten met het gespaarde bedrag”, lacht Marcel van het vogelopvangcentrum. “Een heel erg mooi initiatief waarvoor wij de radio, het gemeentebestuur, de deelnemende handelaars en iedereen die zelfs één eurocent heeft neergeteld, willen bedanken.”

Het laatste deel van het bedrag gaat naar Noodopvang Aan Honden (NOAH), een vzw die nog opgericht moet worden en die zich gaat bezighouden met de opvang van tamme honden. “Daar gaan onze honden enorm blij mee zijn”, lacht men bij NOAH. “Een mooi startbedrag voor onze nieuwe vzw.”

Ook bij het zichtbaar vermoeide team achter Parm FM klinkt het enthousiast. “Wij zijn enorm blij dat onze actie zo breed gedragen is door de mensen van Brasschaat en de omliggende gemeenten”, zegt radiomaker Vince ’t Jolle. “Mogelijk volgt er volgend jaar een nieuwe editie waarbij we geld kunnen inzamelen voor andere goede doelen.”