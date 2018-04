Gezocht: 'zorgenvriendjes' voor patiëntjes 13 april 2018

Het AZ Klina is op zoek naar vrijwilligers die 'zorgenvriendjes' willen maken voor het ziekenhuis. Het gaat om zelfgemaakte poppetjes die aan kinderen worden gegeven om hen te troosten. "Zorgenvriendjes zijn gehaakte of genaaide poppetjes", zegt Karolien Loriers van AZ Klina. "Ze zijn er in alle kleuren en maten. We geven ze aan kinderen van wie bijvoorbeeld een ouder of grootouder met kanker is opgenomen in het ziekenhuis." Een achttal kindjes heeft al zo'n popje gekregen.





"Kinderen schrijven hun zorgen op en steken het in hun zorgenvriendje. Het helpt de kinderen bij het plaatsen van de emoties", zegt Helga Van Laerhoven van het oncologisch begeleidingsteam. "Achteraf horen we dat ze er ook écht hun zorgen over zieke ouders of grootouders aan kwijt kunnen. Daarom zoeken we vrijwilligers die nog meer zorgenvriendjes willen haken of naaien." Kandidaten kunnen zich melden via zorgenvriendjes@klina.be. (VTT)