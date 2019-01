Gezocht: tientallen vrijwilligers voor AZ Klina Toon Verheijen

08 januari 2019

16u42 0 Brasschaat AZ Klina is op zoek naar nog minstens tientallen vrijwilligers om mee in te staan voor de dagelijkse werking in het ziekenhuis. Om hun campagne kracht bij te zetten wordt de hoofdingang versierd met een reusachtige strik en is er een campagne opgestart ‘laat je strikken’. “Het contact met de patiënten en hun dankbaarheid: daar doen we het voor”, klinkt het bij een deel van de vrijwilligers.

Het viel wel op die grote rode strik aan de hoofdingang van het AZ Klina (die door het stormweer daarna wel naar de inkomhal verhuisde, red). De vrijwilligers willen daarmee aandacht trekken voor hun job in het ziekenhuis en ook anderen warm maken om zich aan te bieden als vrijwilliger. “De vrijwilligers zijn een gevestigde waarde binnen de muren van ons ziekenhuis en zijn niet meer weg te denken in de organisatie”, vertelt coördinator Lianne Van Bragt. “Ze zorgen bijvoorbeeld voor begeleiding van activiteiten op de dienst geriatrie, doen de koffieronde in de namiddag of zorgen mee voor het interne vervoer van mensen naar het operatiekwartier of naar De Mik. Puur verpleegkundige taken mogen ze uiteraard niet doen. Ze bieden extra ondersteuning.”

Voldoening

Heel wat vrijwilligers halen heel wat voldoening uit hun werk als vrijwilliger. “Ik ben er een zestal maanden geleden mee begonnen”, vertelt Annick Depière. “De kinderen zijn de deur uit en ik wilde toch iets echt zinvol doen. Ik hou echt wel van dit werk en ook het sociaal contact met de patiënten. Sommigen zijn echt heel dankbaar dat je even tijd voor hen maakt. Ik zou het niet meer kunnen missen en ga het zeker nog blijven doen. Met sommige mensen zoals op mijn afdeling kom je soms in contact met dezelfde patiënten die terugkomen en dan bouw je toch een beetje een band op ook.”

Jong en oud

De jongste vrijwilliger is 30 en de oudste 79. “Op 80 moeten ze stoppen. Dat is nu eenmaal de wetgeving”, zegt Depière. “Het profiel is heel divers. Het gaat om mensen die het in hun vrije tijd den of mensen die leven van een uitkering maar toch nog iets extra willen doen. Ze krijgen er géén vergoeding voor, maar alleen wat eten en drinken en af en toe een cadeautje. En uiteraard is iedereen ook verzekerd. We zijn momenteel met zo’n honderd vrijwilligers, maar daar mogen er nog tientallen bij. Vooral omdat we onze dienst ook echt vrijwillig willen houden. Het mag geen verplichte dagtaak worden. Jong en oud zeker ook jong zijn welkom. Momenteel zoeken we gastvrouwen of gastheren op onze ziekenhuisafdeling. Maar ook koffie - en maaltijdbedeling staan op het lijstje. Net zoals een medewerker Rode Kruis bibliotheek en transportbegeleider voor campus De Mick.”

Nu zaterdag is er een informatiemoment om 9.30 uur in de inkomhal.