Gezocht: eigenaars gestolen juwelen 24 mei 2018

02u51 0

De politiezone Mechelen-Willebroek heeft een fotoalbum online gezet met gestolen juwelen. De sierraden werden teruggevonden bij het oprollen van een Albanese inbrekersbende. Dat gebeurde in maart na een gecoördineerde politieactie in zowel België als Albanië. De daders kunnen gelinkt worden aan een 30-tal woninginbraken in heel België (Willebroek, Puurs, Bornem, Sint-Amands, Brasschaat, Schilde, Ekeren, Kontich, Landen, Deinze, Gembloux en Ath). "Bij huiszoekingen in België werden vijf personen met Albanese nationaliteit gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hun aanhouding bevestigde. Er werden twee BMW's en één Mercedes, 5.000 euro cash geld en juwelen in beslag genomen", meldt het Mechelse parket. "Ook in Albanië werden drie Albanezen gearresteerd." De teruggevonden juwelen werden geïnventariseerd. Foto's van de overblijvende sieraden zijn te vinden op de website www.politiemechelenwillebroek.be. (WVK)