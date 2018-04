Gevoel voor Tumor strijkt neer in AZ Klina 19 april 2018

Productiehuis Sylvester, de makers van 'Gevoel voor Tumor', hield gisteren op hun ronde langs Vlaamse ziekenhuizen halt in het AZ Klina in Brasschaat. In de inkomhal kon iedereen even plaatsnemen in een tijdelijk geïnstalleerd salonnetje en naar boodschappen kijken van patiënten en hun mantelzorgers.





De bedoeling was om de mantelzorgers in de kijker te zetten. "Mantelzorger zijn is niet altijd vanzelfsprekend en dat willen we de mensen vooral duidelijk maken", zeggen Hendrik Boonen en Celine Botteldoorn. "Voor heel wat mensen is het misschien ook niet helemaal duidelijk wat het precies inhoudt. We krijgen in elk geval heel wat vragen." 'Gevoel voor Tumor' loopt momenteel op Eén en zorgt elke week voor hoge kijkcijfers. De reeks vertelt het verhaal van Tristan, een 25-jarige student geneeskunde, die plots kanker krijgt en zo zelf patiënt wordt. Naar aanleiding van de tv-reeks is er ook een grotere campagne rond mantelzorg, samen met het agentschap Zorg en Gezondheid en Kom op Tegen Kanker. (VTT)