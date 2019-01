Gestolen wagen teruggevonden na korte joyride Toon Verheijen

21 januari 2019

20u21 0 Brasschaat Een etentje met vrienden zondagavond bij De Melkerij in Brasschaat leek voor Britt Tuerlinckx een bittere nasmaak achter te laten. Haar Audi A3 bleek immers tijdens het restaurantbezoek te zijn gestolen. Maandag werd de wagen na het delen van bericht op sociale media echter teruggevonden. “Dolgelukkig, want er is maar lichte schade.”

Britt Tuerlinckx was samen met enkele vrienden gaan eten bij De Melkerij in Brasschaat. Ze waren rond de klok van 19 uur aangekomen en gingen rond 20 uur, amper een uurtje later, weer weg. Toen bleek de wagen van Britt, een Audi A3, gestolen te zijn. Britt deelde het bericht op sociale media en uiteindelijk werd de wagen maandagnamiddag gesignaleerd in de Gelmelenstraat. “Ik ben al de mensen dankbaar die het bericht gedeeld hebben”, zegt Britt. “De schade valt heel goed mee. De politie heeft de wagen meegenomen voor een sporenonderzoek.”

Vermoedelijk hebben diegenen die de wagen meenamen op de parking van het restaurant enkel een plezierritje gemaakt.