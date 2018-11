Gerestaureerde Mariadomein maakt kans op provinciale Erfgoedprijs 2018 Toon Verheijen

11u10 0 Brasschaat De Kerkfabriek van de Heilige Familie is genomineerd voor de provinciale Erfgoedprijs 2018. Het Mariadomein werd volledig opgeknapt en opengesteld.

Het Mariadomein in de Rustoordlei heropende op 16 december 2017. Het is definitief beschermd als monument. De oprichter was Antoon Van de Weyngaert die in 1916 een Lourdesgrot en neogotische Sint-Rochuskapel uit Stabroek redde van de afbraak. Op het domein staan naast een Lourdesgrot en de kapel ook nog een spreekstoel, een kruisweg en een Zeven Weeënweg. Het bedevaartsoord trekt jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers.

De restauratie is nu geselecteerd voor de provinciale Erfgoedprijs 2018 samen met een reeks andere initiatieven in de provincie Antwerpen. De deelnemers maken kans op een prijzenpot van 20.000 euro. De winnaar krijgt 10.000 euro en twee laureaten worden beloond met elk 5.000 euro. De winnaar en de laureaten van de Erfgoedprijs 2018 worden bekend gemaakt op 24 november tijdens de plechtige prijsuitreiking in deSingel.