Gemeenteraad binnenkort live op internet Toon Verheijen

29 januari 2019

De gemeenteraad van Brasschaat zal mogelijk al vanaf volgende maand live te volgen zijn via het internet en/of de facebookpagina van de gemeente. Het was oppositiepartij CD&V die het punt agendeerde op de gemeenteraad. “Nu de gemeenteraad plaatsvindt in een nieuw gebouw met nieuwe infrastructuur en faciliteiten moeten wij dat toch ook kunnen”, aldus Babs De Vocht van CD&V. “Het is belangrijk dat een gemeenteraad op een laagdrempelige manier gevolgd kan worden. Een livestream kan de betrokkenheid van de jeugd bij de lokale politiek verhogen.” De meerderheid leek het plan wel genegen omdat technisch alles aanwezig is. Er komt nog een overleg tussen de fractieleiders hoe het exact zal aangepakt worden.