Gemeente zoekt sponsors voor zitbanken 22 augustus 2018

De gemeente doet een nieuwe oproep om nieuwe zitbanken te sponsoren. Een eerste oproep in 2011 was een redelijk succes. In totaal vonden 55 zitbanken van de topontwerper Axel Enthoven een sponsor. Nu brengt het gemeentebestuur een vierde reeks in het straatbeeld. Meestal ter vervanging van oude zitbanken, maar er komen er ook enkele nieuwe bij. In totaal kunnen er bij deze vierde oproep twintig banken gesponsord worden, verspreid over dertien locaties. Wie wil sponsoren, moet daarvoor wel 500 euro betalen. In ruil krijg je een tekstbericht op een plaatje dat verwerkt wordt in de leuning van de zitbank. (VTT)