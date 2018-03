Gemeente zet in op elektrisch rijden 30 maart 2018

Brasschaats schepen en Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk de Kort (CD&V) lanceert plannen voor elektrische mobiliteit op twee fronten: in Brasschaat met het beleidsplan e-rijden en in het Vlaams Parlement met de conceptnota elektrisch rijden. De conceptnota werd woensdag besproken in de commissie Leefmilieu. Voor Brasschaat ligt het beleidsplan e-rijden klaar. "Bij ons werd het wagenpark al vergroend met de aankoop van elektrische wagens", zegt Dirk de Kort. "Daaraan gekoppeld zijn we ook met autodelen gestart waar ondertussen toch al dertien deelnemers voor zijn. Brasschaat wil nog een stap verder gaan, met een breed beleidsplan. Daar heeft elektrisch autodelen een belangrijke plaats, maar ook elektrische deelfietsen of -scooters, elektrische taxi's. Wij zouden bijvoorbeeld de elektrische taxi's kunnen vrijstellen van hun jaarlijkse bijdrage of taxistandplaatsen voor elektrische taxi's kunnen voorzien. We zetten ook in op laadpalen op semipublieke en publieke ruimten. We willen ook meer laadpunten voor elektrische fietsen aan mobipunten, bedrijventerreinen, recreatielocaties en aan winkelstraten. Er zullen ook parkeerplaatsen komen voor elektrische wagens." (VTT)