Gemeente wil jongeren mee laten participeren 07 februari 2018

De jeugddienst van de gemeente gaat met een grote jongerenbevraging starten in Brasschaat. "We willen ons aanbod, de werking van het jeugdhuis HobNob en initiatieven voor en door jongeren beter ondersteunen", zegt schepen van jeugd Niels de Kort (CD&V). "We willen de jongeren mee laten participeren. We hebben een gerichte vragenlijst opgemaakt. Deze wordt verspreid via de sociale media, email en website. Naast alle digitale communicatie hebben we ook de scholen betrokken. Zij zullen de bevraging verspreiden via smartschool of gewoon op papier." De bevraging loopt van februari tot en met april 2018. "Na afloop van de bevragingsperiode organiseren we in jeugdhuis HobNob een afsluitmoment voor de jongeren", zegt Niels de Kort nog. "Het is de bedoeling dat we daarna ook een actieplan opstellen." (VTT)