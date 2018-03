Gemeente wil fietsen nog meer stimuleren NIEUWE BOUWPROJECTEN MOETEN VERPLICHT FIETSPARKINGS VOORZIEN TOON VERHEIJEN

09 maart 2018

02u46 0 Brasschaat Bouwpromotoren die nieuwe projecten realiseren, krijgen voortaan de verplichting om in hun project een minimum aantal aan fietsparkings te voorzien naast het al langer verplichte aantal autoparkings. Daarnaast wil de gemeente ook werkmaken van fietsboxen in dichtbevolkte woonstraten. Tenslotte wil het ook supermarkten, kantoren en winkels aansporen om na de openingsuren parkings open te stellen voor fietsen en auto's.

De gemeente Brasschaat is al langer dan vandaag bezig met een redelijk stevig fietsbeleid. jarenlang wordt er al geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Er wordt nu hard gewerkt aan een doorgedreven plan om het fietsen nog meer te stimuleren. "Onze diensten zijn nu volop bezig met het in kaart brengen van alle fietstenstallingen op het openbaar domein", zegt schepen Dirk de Kort (CD&V). "Vooral omdat we gemerkt hebben dat vraag en aanbod niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Zo is de stalling aan het Armand Reussensplein dikwijls leeg, terwijl die op de Bredabaan meer dan overvol staan. Het verplaatsen van fietsbeugels kan een oplossing zijn, maar dan moeten we wel een overzicht hebben. We hebben trouwens ook gemerkt dat de het vooral de fietsenstallingen zijn aan de bushaltes zijn die het goed doen. Die zijn ook altijd goed verlicht én er wordt regelmatig controle gedaan. Op die plaatsen is er ook een veel kleiner risico op vandalisme."





Buurtparkeren

Alle gegevens zullen nu verzameld worden en worden daarna uitgewerkt in het nieuwe mobiliteisplan. De gemeente wil echter niet alleen inzetten op fietsenstalling op openbaar domein. "We hebben in onze nieuwe parkeerverordening ook voorzien dat bouwheren in nieuwe projecten sowieso een verplicht minimum aantal fietsenstallingen moeten voorzien", zegt de Kort. "We gaan ook op zoek naar supermarkten, winkels of kantoren die na de openingsuren hun parking willen openstellen voor buurtbewoners. Zij zouden dan bijvoorbeeld een beperkt bedrag betalen in ruil voor een parkeerplaats voor de fiets of de auto. We doen ook een oproep naar de eigenaars van appartementsgebouwen om vrije parkeerplaatsen ter beschikking te stellen. En we willen ook naar oplossingen zoeken in woonstraten. Eigenaars of huurders van woningen hebben daar dikwijls geen plaats om een fiets te stallen. Voor hen willen we kijken of het plaatsen van fietsboxen geen oplossing kan zijn. Zo zijn er onder meer al vragen gekomen uit de Verhoevenlei, Van de Wielelei en de Veldstraat. Hoe we dat precies gaan doen en wie dan welke kosten draagt, moeten we nog verder bekijken. Let wel, het gaat dan alleen om woonstraten en niet de landelijke straten."





Elektrische fietsen

De gemeente beseft ook dat het voorzien van fietsenstallingen alleen, niet voldoende is. "We zetten ook in op elektrische oplaadpunten, want ook de elektrische fiets is aan een opmars bezig', aldus schepen de Kort. "Er zijn al oplaadpunten op de Campus Coppens en op het Kerkplein. Aan de kerk in het centrum en aan het gemeentehuis hebben we ook fietspompen geplaatst. Onze fietspaden worden nu ook vier keer per jaar geveegd. Dat zijn ook dingen die we moeten blijven volhouden en verder uitwerken."