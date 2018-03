Gemeente werkt aan actieplan tegen zwerfvuil 24 maart 2018

02u42 0

De gemeente Brasschaat heeft een plan uitgewerkt om het zwerfvuil in de gemeente aan te pakken. "Zo willen we onder meer streven naar een betere samenwerking tussen de verschillende diensten", zegt milieuschepen Dirk de Kort (CD&V). "We moeten ervoor zorgen dat de ophaling, het plaatsen van vuilnisbakken, de handhaving en de sensibiliseringscampagnes allemaal op elkaar zijn afgestemd. Nu is dat misschien nog niet altijd het geval. We willen ook streven naar een goede samenwerking met de horeca voor de plaatsing van peukentegels. Daarnaast gaan we ook enkele mobiele camera's aanschaffen in de strijd tegen sluikstorten." Dirk de Kort is ook zeer tevreden met de reacties op het Mooimakers-project in Brasschaat. "Met meer dan 70 vrijwilligers houden we onze gemeente proper en daarmee horen we bij de beste gemeenten in Vlaanderen." (VTT)