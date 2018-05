Gemeente start met pilootproject deelfietsen 31 mei 2018

De gemeente Brasschaat start met een pilootproject deelfietsen om de inwoners nog meer te stimuleren de wagen te laten staan. "We zien er alleen maar voordelen in", aldus burgemeester Koen Verberck (N-VA) en schepen van mobiliteit Dirk de Kort (CD&V). "Zo kunnen de fietsen bijvoorbeeld dienen om in wijken waar geen of weinig bussenverkeer is toch redelijk snel en vlot op een hoofdknooppunt te geraken. Ook op vlak van fietstoerisme zouden de deelfietsen een enorme meerwaarde kunnen betekenen. Ideaal zou zijn dat we een partner vinden die ook actief is in omliggende gemeenten zoals bijvoorbeeld de stad Antwerpen. Zo kunnen gebruikers dan bijvoorbeeld vanuit andere locaties tot in Brasschaat doorfietsen en gebruik blijven maken van de deelfietsen." Het idee van de gemeente is om voor elke wijk ter hoogte van een bushalte een 'mobipunt' te voorzien. Naast de bushalte zou daar ook een autolaadpaal, een fietsenstalling, een deelauto en een reeks deelfietsen komen. De gemeente investeert het eerste jaar 30.000 euro. Bedoeling is om het systeem uiteindelijk zelfbedruipend te maken. (VTT)