Gemeente organiseert informatiemarkt 30 maart 2018

De gemeente organiseert op 19 april en op 1 juni een informatiemarkt over de plannen die er op stapel staan in Brasschaat. Straatinrichting, vrijetijdsaanbod,





sociale voorzieningen, verkeersmaatregelen komen allemaal aan bod. Er kunnen ook suggesties gegeven worden door de inwoners. De eerste informatiemarkt is op donderdag 19 april en de tweede op vrijdag 1 juni. Beide vinden plaats in de Ruiterhal in het Gemeentepark van 15 tot 21 uur. (VTT)