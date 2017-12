Gemeente krijgt 56.000 euro voor aankoop stuk grond 03u03 0

De gemeente Brasschaat heeft een subsidie gekregen van 56.000 euro van minister Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, voor de aankoop van een stuk grond dat aansluit bij het containerpark en de groencompostering in de gemeente. Samen met de gemeenten Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel maakt Brasschaat deel uit van het strategisch project 'de groene zes'. Binnen dit strategisch project werden onder andere de mogelijkheden voor de toepassing van hernieuwbare energie onderzocht. Onder meer de toepassing van verwarming op houtsnippers is daarin opgenomen. Met de aankoop van de grond zal de gemeente binnen 'de groene zes' een centrale productie-en opslageenheid voor biomassa kunnen bouwen. Bedoeling is om die biomassa te gebruiken als verwarming voor gemeentegebouwen. (VTT)