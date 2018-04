Gemeente koopt 15 nieuwe snelheidsborden 23 april 2018

De gemeente en de politie van Brasschaat hebben vijftien extra snelheidsborden aangeschaft die voornamelijk in zones 30 geplaatst zullen worden. Er zullen ook gerichte controles op specifieke tijdstippen voor en na schooltijd gebeuren, want uit de cijfers blijkt dat er nog altijd een pak overtredingen gebeuren. De aankoop van de borden heeft 70.000 euro gekost. Het gaat om dynamische borden. Deze borden lichten alleen op wanneer het nodig is, dus voor en na schooltijd.