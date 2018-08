Gemeente investeert 65.000 euro in nieuwe speeltuin 08 augustus 2018

De gemeente heeft het speelterrein in de Prolisstraat achter het parochiecentrum d'Ouwe Kerk in de wijk Bethanië in een nieuw kleedje gestoken. Een investering van 65.000 euro.





"Het speelterrein heeft een volledige make-over gekregen", vertelt schepen Niels de Kort (CD&V). "De speelzone is een uitdaging voor de allerkleinsten maar ook voor de al wat groteren. Het oude toestel werd weggehaald en de betonnen pingpongtafel is verplaatst naar de wijkschool Mater-dei Ploegsebaan. Het plan voor de nieuwe speeltuin werd opgemaakt samen met mensen uit de buurt. Er staat een dubbele schommel, enkele draaitoestellen, een grote speelcombinatie en veerwipjes. "Door de weersomstandigheden is het gras op de speelheuvels nog niet goed gegroeid. Dat probleem pakken we in het najaar aan", vertelt de schepen nog.





De gemeente telt in totaal dertig speelterreinen verspreid over het hele grondgebied. Het volgende op de planning voor speelruimte is het plaatsen van een inclusief speeltoestel op het speelterrein Hertenweide. Dat toestel is ook vlot toegankelijk voor kinderen met een beperking. (VTT)